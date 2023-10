Exposition: Octobre Rose Place Georges Clemenceau Pau, 16 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La Ville de Pau a fait appel à l’illustratrice Adolie Day pour la création de l’affiche d’Octobre Rose à Pau.

Cette illustratrice engagée offre, à travers son trait et son ton singulier, un univers unique, léger et un brin onirique.

Son style se décline avec poésie et modernité sur tous les supports possibles de création. En exprimant toute sa sensibilité, sa propre vision du monde, Adolie fédère ainsi toute une génération de femmes, ses contemporaines, ses héroïnes d’aujourd’hui et de demain. L’artiste a également mis à disposition une sélection d’illustrations qui sont visiblement sur les grilles de la Préfecture du 1er au 13 octobre puis du 16 au 31 octobre place Clemenceau..

2023-10-16 fin : 2023-10-31 . EUR.

Place Georges Clemenceau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The City of Pau called on illustrator Adolie Day to create the poster for October Rose in Pau.

This committed illustrator offers a unique, light-hearted and dreamlike universe through her singular style and tone.

Her style is poetic and modern in every possible creative medium. By expressing her own sensitivity and vision of the world, Adolie unites a whole generation of women, her contemporaries and heroines of today and tomorrow. The artist has also made available a selection of illustrations, which can be seen on the railings of the Préfecture from October 1 to 13, and again from October 16 to 31 at Place Clemenceau.

La ciudad de Pau ha pedido a la ilustradora Adolie Day que diseñe el cartel del Octubre Rosa en Pau.

Esta ilustradora comprometida ofrece un mundo único, desenfadado y onírico a través de su estilo y tono únicos.

Su estilo es poético y moderno en todos los soportes posibles. Al expresar su sensibilidad y su propia visión del mundo, Adolie une a toda una generación de mujeres, sus contemporáneas, sus heroínas de hoy y de mañana. La artista también ha puesto a disposición una selección de ilustraciones, que podrán verse en las barandillas de la Prefectura del 1 al 13 de octubre, y de nuevo del 16 al 31 de octubre en la plaza Clemenceau.

Die Stadt Pau hat die Illustratorin Adolie Day mit der Gestaltung des Plakats für den Rosa Oktober in Pau beauftragt.

Diese engagierte Illustratorin bietet mit ihrem Strich und ihrem eigenwilligen Ton ein einzigartiges, leichtes und etwas traumhaftes Universum.

Ihr Stil lässt sich mit Poesie und Modernität auf allen möglichen kreativen Medien darstellen. Indem sie ihre ganze Sensibilität und ihre eigene Weltanschauung zum Ausdruck bringt, vereint Adolie eine ganze Generation von Frauen, ihre Zeitgenossinnen, ihre Heldinnen von heute und morgen. Die Künstlerin hat auch eine Auswahl ihrer Illustrationen zur Verfügung gestellt, die vom 1. bis 13. Oktober an den Gittern der Präfektur und vom 16. bis 31. Oktober an der Place Clemenceau zu sehen sind.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Pau