Festival des arts de rue: « Un air de vacances »- Frigo (Opus2) / Cie Dis Bonjour à la Dame Place Georges Clemenceau Pau, 14 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (…d’empathie) et un improvisateur

de rue. En respiration commune avec un pianiste, un envol de clown poétiquement incorrect !.

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . .

Place Georges Clemenceau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Frigo, a corrosive and endearing character, falls in love with a project as absurd as it is vital. To take off. Harnessed to his faithful sidekick, his refrigerator transformed into a rocket. It’s in this cartoonish confrontation of air and weight that our clown will set off the detonator of what he is: a provocateur (…of empathy) and a street improviser

street improviser. Breathing together with a pianist, a poetically incorrect clown takes flight!

Frigo, un personaje corrosivo y entrañable, se enamora de un proyecto tan absurdo como vital. Despegar. Enganchado a su fiel compinche, su frigorífico transformado en cohete. Es en esta caricaturesca confrontación de aire y peso donde nuestro payaso hará estallar el detonador de lo que es: un provocador (…de empatía) y un improvisador callejero

improvisador callejero. Respirando junto a un pianista, ¡un payaso poéticamente incorrecto levanta el vuelo!

Frigo, eine korrosive und liebenswerte Figur, hat ein absurdes und lebenswichtiges Projekt. Er will abheben. Angeschnallt an seinen treuen Sidekick, seinen in eine Rakete verwandelten Kühlschrank. In dieser karikaturistischen Konfrontation von Luft und Schwerkraft zündet unser Clown den Zünder für das, was er ist: ein Provokateur (…der Empathie) und ein Improvisationskünstler

auf der Straße. In gemeinsamer Atmung mit einem Pianisten, ein poetisch unkorrekter Clownsflug!

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Pau