Réunion pour séjour séniors Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie, 16 janvier 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 14:00:00

fin : 2024-01-16 16:00:00

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Oloron propose pour ses retraités une réunion Ancv pour un prochain séjour séniors de 5 jours/4 nuits en 2024.

Vous êtes âgés de 60 ans et + ?; Vous voulez sortir de chez vous, rompre votre solitude, découvrir de nouveaux paysages, et profiter d’un séjour en pension complète de 5 jours/ 4 nuits, à tarif préférentiel… Venez participer à la réunion pour en savoir plus.

Le lieu du prochain séjour du Printemps 2024 sera dévoilé lors de cette rencontre, ainsi que toutes les modalités d’inscription..

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Oloron propose pour ses retraités une réunion Ancv pour un prochain séjour séniors de 5 jours/4 nuits en 2024.

Vous êtes âgés de 60 ans et + ?; Vous voulez sortir de chez vous, rompre votre solitude, découvrir de nouveaux paysages, et profiter d’un séjour en pension complète de 5 jours/ 4 nuits, à tarif préférentiel… Venez participer à la réunion pour en savoir plus.

Le lieu du prochain séjour du Printemps 2024 sera dévoilé lors de cette rencontre, ainsi que toutes les modalités d’inscription.

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Oloron propose pour ses retraités une réunion Ancv pour un prochain séjour séniors de 5 jours/4 nuits en 2024.

Vous êtes âgés de 60 ans et + ?; Vous voulez sortir de chez vous, rompre votre solitude, découvrir de nouveaux paysages, et profiter d’un séjour en pension complète de 5 jours/ 4 nuits, à tarif préférentiel… Venez participer à la réunion pour en savoir plus.

Le lieu du prochain séjour du Printemps 2024 sera dévoilé lors de cette rencontre, ainsi que toutes les modalités d’inscription.

EUR.

Place Georges Clemenceau Salle Barthou – Mairie d’Oloron

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn