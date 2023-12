Exposition en l’honneur de Léonce Lacoarret Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie, 1 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Samedi 9 décembre de 9h30 à 12h30, l’association Transmetem organise une exposition à la salle Barthou de la mairie d’Oloron pour mettre à l’honneur Léonce Lacoarret alias « Al Cartero », poète et médecin de Salies-de-Béarn.

Des conférences et des chants seront aussi au programme du 9 décembre au sein de l’hôtel de ville d’Oloron.

Entrée libre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:30:00. EUR.

Place Georges Clemenceau Salle Barthou

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On Saturday December 9, from 9.30am to 12.30pm, the Transmetem association is organizing an exhibition in the Salle Barthou at Oloron town hall to honor Léonce Lacoarret, alias « Al Cartero », poet and doctor from Salies-de-Béarn.

Lectures and songs will also be on the program on December 9 at Oloron town hall.

Admission free.

El sábado 9 de diciembre, de 9.30 a 12.30 h, la asociación Transmetem organiza una exposición en la Sala Barthou del ayuntamiento de Oloron en homenaje a Léonce Lacoarret, alias « Al Cartero », poeta y médico de Salies-de-Béarn.

El 9 de diciembre también habrá conferencias y canciones en el Ayuntamiento de Oloron.

Entrada gratuita.

Am Samstag, den 9. Dezember von 9.30 bis 12.30 Uhr organisiert der Verein Transmetem eine Ausstellung im Barthou-Saal des Rathauses von Oloron, um Léonce Lacoarret alias « Al Cartero », Dichter und Arzt aus Salies-de-Béarn, zu ehren.

Auch Vorträge und Gesang werden am 9. Dezember im Rathaus von Oloron auf dem Programm stehen.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn