Table ronde sur la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées Place Georges Clemenceau, 15 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le Lions Club d’Oloron Sainte Marie et France Alzheimer Pyrénées Atlantiques organisent une table ronde sur la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (avec le Dr Philippe Guillaumot, psychiatre et Christiane Mariette, Présidente de France Alzheimer Pyrénées Atlantiques).

Au profit de la lutte contre la maladie et de la mise en place de groupes de parole pour les aidants du Piémont Oloronais..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 21:30:00. EUR.

Place Georges Clemenceau Salle Louis Barthou de la Mairie

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Lions Club of Oloron Sainte Marie and France Alzheimer Pyrénées Atlantiques organize a round table on Alzheimer’s disease and related diseases (with Dr Philippe Guillaumot, psychiatrist and Christiane Mariette, President of France Alzheimer Pyrénées Atlantiques).

The event will benefit the fight against the disease and the setting up of discussion groups for caregivers in the Piémont Oloronais.

El Club de Leones de Oloron Sainte Marie y France Alzheimer Pyrénées Atlantiques organizan una mesa redonda sobre la enfermedad de Alzheimer y enfermedades afines (con el Dr. Philippe Guillaumot, psiquiatra, y Christiane Mariette, Presidenta de France Alzheimer Pyrénées Atlantiques).

En beneficio de la lucha contra la enfermedad y la creación de grupos de discusión para cuidadores en el Piémont Oloronais.

Der Lions Club Oloron Sainte Marie und France Alzheimer Pyrénées Atlantiques organisieren eine Diskussionsrunde über die Alzheimer-Krankheit und verwandte Krankheiten (mit Dr. Philippe Guillaumot, Psychiater, und Christiane Mariette, Vorsitzende von France Alzheimer Pyrénées Atlantiques).

Zugunsten des Kampfes gegen die Krankheit und der Einrichtung von Gesprächsgruppen für pflegende Angehörige im Piémont Oloronais.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn