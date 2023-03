Stage escalade Place Georges Clemenceau, 11 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie Office de Tourisme du Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie.

Stage escalade

Le Mur Oloron Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Place Georges Clemenceau Le Mur Oloron

2023-04-11 09:30:00 – 2023-04-14 17:00:00

Place Georges Clemenceau Le Mur Oloron

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie .

Le Mur d’Oloron propose un stage escalade pour vos loulous entre 6 et 12 ans.

Des sorties falaises ou en salle si mauvais temps.

– Pour (ré)apprendre les manipulations de cordes pour grimper et assurer en moulinette et/ ou en tête

– Apprendre à surpasser sa peur du vide en savourant les sensations sans pareille de la verticalité

– Apprendre la gestuelle spécifique à l’escalade

– Travailler sa technique et prendre du niveau

– Devenir autonome dans sa pratique

– Passer un bon moment entre amis/ famille

– Apprendre à faire confiance en son binôme

– Faire une activité outdoor plutôt bien sympathique !

Attention : 8 places disponibles.

Réservez la place pour vos petits loups pour une initiation à la journée ou un perfectionnement sur les 4 jours.

+33 5 59 39 40 24 Le Mur Oloron

Le Mur Oloron

Place Georges Clemenceau Le Mur Oloron Oloron-Sainte-Marie

