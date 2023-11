DÉAMBULATION « GUEULE D’OURS » Place Georges Clemenceau Mayenne, 1 décembre 2023, Mayenne.

La Compagnie Remue Ménage vous invite à un merveilleux voyage dans le temps..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:30:00. .

Place Georges Clemenceau

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Compagnie Remue Ménage invites you on a wonderful journey back in time.

La Compagnie Remue Ménage le invita a un maravilloso viaje en el tiempo.

Die Compagnie Remue Ménage lädt Sie zu einer wunderbaren Reise in die Vergangenheit ein.

