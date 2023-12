Conférence « 881, la bataille de Saucourt-en-Vimeu » Place Georges Clemenceau Abbeville, 10 février 2024, Abbeville.

Abbeville Somme

Début : 2024-02-10 14:30:00

Le 3 août 881, s’est déroulée la bataille de Saucourt, dans les plaines du Vimeu. Cette bataille a opposé les Vikings ou Normands au roi carolingien Louis III, descendant de Charlemagne. Ce combat s’est conclu par une victoire écrasante des Francs. Cette bataille aujourd’hui tombée dans l’oubli a pourtant été célébrée et même magnifiée dans de nombreux textes médiévaux dans toute l’Europe occidentale (Le Ludwigslied, premier poème en langue germanique ou encore la chanson de geste Gormont et Isembart, contemporaine de La chanson de Roland). Au cours des siècles, la « vérité historique » s’est peu à peu estompée et cette bataille n’a survécu que grâce à la légende qu’elle a inspirée. Au regard des événements qui ont suivi, la victoire de Saucourt n’a pas été décisive : elle n’a pas empêché les incursions et l’installation même des Normands en France. Elle s’est révélée comme le dernier sursaut d’une dynastie prestigieuse mais agonisante. Aurore Geltz, professeure d’Histoire, originaire de Friville-Escarbotin, nous livrera un éclairage intéressant sur ce fait d’arme local.

Place Georges Clemenceau

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France



