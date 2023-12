Projection de « La Conférence » Place Georges Clemenceau Abbeville Catégories d’Évènement: ABBEVILLE

Début : 2024-02-07 20:00:00

fin : 2024-02-07 . film de Matti Geschonneck Au matin du 20 janvier 1942, une quinzaine de dignitaires du IIIe Reich se retrouvent dans une villa cossue à Wannsee, conviés par Reinhard Heydrich à une mystérieuse conférence. Ils en découvrent le motif à la dernière minute : ces représentants de la Waffen SS ou du Parti, fonctionnaires des différents ministères, émissaires des provinces conquises, apprennent qu’ils devront s’être mis d’accord avant midi sur un plan d’élimination du peuple juif, appelé Solution Finale. Deux heures durant vont alors se succéder débats, manœuvres et jeux de pouvoir, autour de ce qui fera basculer dans la tragédie des millions de destins. 3 .

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

