Conférence – témoignage de Ginette KOLINKA

Place Georges Clemenceau Abbeville, 17 janvier 2024

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 14:30:00

fin : 2024-01-17 . Conférence – témoignage de Ginette KOLINKA Ginette Kolinka, 99 ans en février, est l’une des dernières survivantes des camps de concentration nazis. Rescapée d’Auschwitz-Birkenau, elle a perdu son père, son frère, son neveu, mais aussi une de ses sœurs en déportation. Celle qui a côtoyé Simone Veil à Birkenau, continue inlassablement de sillonner l’Hexagone pour témoigner.

Avec un espoir : que ceux qui l’écoutent deviennent à leur tour des passeurs de mémoire. Hélène Picard, enseignante en Histoire-Géographie au collège Millevoye, qui coopère avec le scénariste de bande dessinée JeanDavid Morvan, a rendu possible la venue de Ginette Kolinka. 0 .

Place Georges Clemenceau

Abbeville 80100 Somme

