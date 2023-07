Randonnées accompagnées spéciales de l’association Randoval Place George Henry Puy-l’Évêque, 9 juillet 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Le club de randonnée de Puy-l’Evêque vous a concocté un programme spécial en plus des traditionnelles randonnées.

Les départs se font de la place Georges Henry..

2023-07-09 17:30:00 fin : 2023-07-09 . 6 EUR.

Place George Henry

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The Puy-l’Evêque hiking club has put together a special program in addition to its traditional hikes.

Departures are from Place Georges Henry.

El club de senderismo de Puy-l’Evêque ha preparado un programa especial que se suma a sus excursiones tradicionales.

Salidas desde la plaza Georges Henry.

Der Wanderclub von Puy-l’Evêque hat neben den traditionellen Wanderungen ein besonderes Programm für Sie zusammengestellt.

Die Abfahrten erfolgen vom Place Georges Henry aus.

