Journée sportive et citoyenne place Geneviève Anthonioz De Gaulle Toulouse

Toulouse Journée sportive et citoyenne place Geneviève Anthonioz De Gaulle Toulouse, 27 septembre 2023, Toulouse. Journée sportive et citoyenne Mercredi 27 septembre, 13h30 place Geneviève Anthonioz De Gaulle entrée libre et gratuite Activités sportives et ateliers citoyens

Dialogue police habitants-jeunes

Présence d’associations et d’acteurs du quartier place Geneviève Anthonioz De Gaulle place Geneviève Anthonioz De Gaulle Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T13:30:00+02:00 – 2023-09-27T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-27T13:30:00+02:00 – 2023-09-27T17:00:00+02:00

