Fête de la Science Place Général Leclerc Mont-de-Marsan, 7 octobre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Au cœur de la ville, un village pour partager et échanger autour des sciences en famille, entre amis, en binôme, seul ou accompagné. Ce rendez-vous annuel rassemble des laboratoires de recherche, des associations et passionnés de sciences qui vous invitent à découvrir leur univers à travers des stands ludiques et participatifs. Cette année encore, venez comprendre les innovations sur le bois qui feront les matériaux de demain, observer le soleil, observer au microscope, manipuler avec nos chercheuses

en biologie, découvrir la biodiversité marine des côtes landaises, jouer à remonter le temps en

vous mettant dans la peau d’un archéologue, ou encore, comprendre les phénomènes climatiques

par des expériences simples..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 13:00:00. .

Place Général Leclerc

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the city, a village for sharing and exchanging ideas about science with family, friends, partners, alone or accompanied. This annual event brings together research laboratories, associations and science enthusiasts, who invite you to discover their world through fun and participatory stands. Once again this year, come and learn about the innovations in wood that will be the materials of tomorrow, observe the sun, look through a microscope, manipulate with our biology researchers and discover marine biodiversity

biology researchers, discover the marine biodiversity of the Landes coastline

as an archaeologist, or understand climatic phenomena through simple

through simple experiments.

En el corazón de la ciudad, un pueblo para compartir y debatir sobre ciencia en familia, con amigos, en pareja, solo o acompañado. Esta cita anual reúne a laboratorios de investigación, asociaciones y aficionados a la ciencia que le invitan a descubrir su mundo a través de stands lúdicos e interactivos. Un año más, venga a descubrir las innovaciones en madera que serán los materiales del futuro, observe el sol, mire a través de un microscopio, póngase manos a la obra con nuestros investigadores en biología y descubra la biodiversidad marina

investigadores en biología, descubra la biodiversidad marina del litoral de las Landas, dé un paso atrás en el tiempo al

ponerse en la piel de un arqueólogo, o comprender los fenómenos climáticos a través de sencillos

a través de sencillos experimentos.

Im Herzen der Stadt befindet sich ein Dorf, in dem Sie sich mit der Familie, mit Freunden, zu zweit, allein oder in Begleitung mit anderen über die Wissenschaft austauschen können. Bei diesem jährlichen Treffen kommen Forschungslabore, Vereine und Wissenschaftsbegeisterte zusammen, die Sie einladen, ihre Welt an spielerischen und partizipativen Ständen zu entdecken. Auch in diesem Jahr können Sie die Innovationen im Bereich Holz verstehen, die die Materialien von morgen ausmachen, die Sonne beobachten, unter dem Mikroskop schauen, mit unseren Forscherinnen und Forschern hantieren

biologen, entdecken Sie die marine Biodiversität der Küsten der Landes, spielen Sie Zeitreisen in die Vergangenheit, indem Sie

sie können in die Rolle eines Archäologen schlüpfen oder Klimaphänomene verstehen

durch einfache Experimente.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Mont-de-Marsan