SOIREE BEAUJOLAIS Place Général Leclerc Baccarat, 16 novembre 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

La traditionnelle Soirée Beaujolais promet un moment gourmand et convivial autour des saveurs gastronomiques à la française ! Les participants pourront déguster charcuteries, fromages, dessert et retrouver le goût acidulé, fruité ou âpre de ce cépage si particulier.

Tarif: 15€

Réservations au 06 35 36 34 31. Tout public

Jeudi 2023-11-16 19:00:00 fin : 2023-11-16 . .

Place Général Leclerc Salle des Fêtes

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The traditional Beaujolais Soirée promises a convivial, gourmet evening of French gastronomic delights! Participants can enjoy charcuterie, cheese and dessert, and rediscover the tangy, fruity or bitter taste of this very special grape variety.

Price: 15?

Reservations on 06 35 36 34 31

La tradicional Velada del Beaujolais promete ser una agradable velada gastronómica francesa Los participantes podrán degustar embutidos, quesos y postres, y redescubrir los sabores acidulados, afrutados o amargos de esta variedad de uva tan especial.

Precio: 15?

Reservas en el 06 35 36 34 31

Der traditionelle Beaujolais-Abend verspricht einen geselligen Gourmetmoment rund um die gastronomischen Geschmäcker à la française! Die Teilnehmer können Wurstwaren, Käse und Desserts probieren und den säuerlichen, fruchtigen oder herben Geschmack dieser besonderen Rebsorte wiederentdecken.

Preis: 15 ?

Reservierungen unter 06 35 36 34 31

