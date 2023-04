Marché provençal de Villecroze Place Général de Gaulle Villecroze Catégories d’Évènement: Var

Villecroze

Marché provençal de Villecroze Place Général de Gaulle, 1 janvier 2023, Villecroze. Marché provençal au coeur du village sous les 3 allées de platanes de la Place.

Produits du terroir, légumes, fruits, fromages, miels, fleurs et produits d’artisanat.

Tous les jeudis matin, toute l’année.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Général de Gaulle

Villecroze 83690 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Provencal market under the planes trees

every thursday, all year long Mercado provenzal en el corazón del pueblo bajo los 3 carriles de plátanos de la plaza.

Productos locales, verduras, fruta, queso, miel, flores y artesanía.

Todos los jueves por la mañana, durante todo el año Provenzalischer Markt im Herzen des Dorfes unter den 3 Platanenalleen des Platzes.

Produkte aus der Region, Gemüse, Obst, Käse, Honig, Blumen und Kunsthandwerk.

Jeden Donnerstagvormittag, das ganze Jahr über Mise à jour le 2022-05-06 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon

