Saint-Astier Octobre Rose Place Général de Gaulle Saint-Astier, 22 octobre 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne Marches d’Octobre Rose : 2 parcours RDV départ Place du Général de Gaulle Mairie 05 53 02 42 80.

Place Général de Gaulle

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pink October walks: 2 routes RDV departure Place du Général de Gaulle Town Hall 05 53 02 42 80 Paseos del Octubre Rosa: 2 rutas Punto de salida Place du Général de Gaulle Ayuntamiento 05 53 02 42 80 Rosa-Oktober-Märsche: 2 Strecken RDV Start Place du Général de Gaulle Rathaus 05 53 02 42 80

