FÊTE LOCALE D’HIVER À POMEROLS Place Général de Gaulle Pomérols Catégories d’Évènement: Hérault

Pomérols FÊTE LOCALE D’HIVER À POMEROLS Place Général de Gaulle Pomérols, 13 janvier 2024, Pomérols. Pomérols Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-17 Pomerols vous attends nombreux pour faire la fête !.

Pomerols vous attends nombreux pour faire la fête !

Voici le programme 2024 : Vendredi 12 janvier – à partir de 19h00 Soirée Ado à la salle polyvalente (pizzas, ambiance musicale, virtual party, baby foot etc….) Samedi 13 janvier – 19h00 Soirée Tapas avec animation DJ Dimanche 14 janvier –18h00 Soirée familiale – Salle polyvalente Marche Gay Lundi 15 janvier – 21h00 Soirée cabaret, salle polyvalente Mardi 16 janvier – 19h00 Repas dansant avec Paul Selmer Salle polyvalente – 25€ Des animations tous les soirs, sans oublier la fête foraine pour les plus jeunes ! Ambiance festive garantie !! .

Place Général de Gaulle

Pomérols 34810 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Pomérols Autres Code postal 34810 Lieu Place Général de Gaulle Adresse Place Général de Gaulle Ville Pomérols Departement Hérault Lieu Ville Place Général de Gaulle Pomérols Latitude 43.39118 Longitude 3.49998 latitude longitude 43.39118;3.49998

Place Général de Gaulle Pomérols Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomerols/