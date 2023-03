Spectacle eau et lumières Place Général de Gaulle, Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Catégories d’Évènement: Le Loroux-Bottereau

Loire-Atlantique

Spectacle eau et lumières Place Général de Gaulle, Le Loroux-Bottereau, 13 juillet 2023, Le Loroux-Bottereau. Spectacle eau et lumières Jeudi 13 juillet, 20h00 Place Général de Gaulle, Le Loroux-Bottereau Entrée libre Spectacle eau et lumière à l’étang des Grenouillères, et animations musicales. Restauration sur place. Place Général de Gaulle, Le Loroux-Bottereau 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

