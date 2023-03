A ciel ouVERT ! Place Général de Gaulle, Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Catégories d’Évènement: Le Loroux-Bottereau

Loire-Atlantique

A ciel ouVERT ! Place Général de Gaulle, Le Loroux-Bottereau, 13 mai 2023, Le Loroux-Bottereau. A ciel ouVERT ! Samedi 13 mai, 10h00 Place Général de Gaulle, Le Loroux-Bottereau Entrée libre Venez découvrir l’esplanade Charles de Gaulle totalement réaménagée ! Pour mettre en lumière les aménagements du Loroux de demain, l’espace du parking se transforme en espace de promenade au bord du ruisseau, avec un village convivial. La journée sera festive !

– Village de la transition avec de nombreuses associations et acteurs autour de l’écologie

– Troc livres par la Médiathèque, maisons d’éditions et disquaires

– Animations tout au long de la journée : concert, lectures, visite insolite, ateliers anti-gaspi, balades à pied ou à vélo…

Restauration sur place.

Programme détaillé en ligne sur le site de la ville du Loroux-Bottereau : www.loroux-bottereau.fr Place Général de Gaulle, Le Loroux-Bottereau 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.loroux-bottereau.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

