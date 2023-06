Le Lin en Fête : Le Lin artistique Place Général de Gaulle Doudeville, 24 juin 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

Découvrez au carrefour du lin :

-exposition vente lin artistique : dentelle aux fuseaux et tissage créatif

-parcours sensoriel « Les sens du lin » pour découvrir la plante, sa culture et ses utilisations à travers vos 5 sens.

-ateliers découverte gratuit « Tissage de dentelle aux fuseaux » avec Annick Lacuisse, « Tissage créatif Floraya » et « création de badge » avec Elise Darteyre sur inscription au 0232708046.

Samedi 2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:30:00. .

Place Général de Gaulle

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Discover the carrefour du lin :

-artistic flax sales exhibition: bobbin lace and creative weaving

-les Sens du Lin » sensory tour: discover the plant, its cultivation and its uses through your 5 senses.

-free discovery workshops: « Bobbin lace weaving » with Annick Lacuisse, « Floraya creative weaving » and « badge creation » with Elise Darteyre. To register, call 0232708046

Descubra el carrefour du lin :

-exposición de venta de lino artístico: encaje de bolillos y tejido creativo

-el viaje sensorial « Los sentidos del lino » para descubrir la planta, su cultivo y sus usos a través de sus 5 sentidos.

-talleres de descubrimiento gratuitos: « Tejido de encaje de bolillos » con Annick Lacuisse, « Tejido creativo Floraya » y « Diseño de insignias » con Elise Darteyre. Para inscribirse, llame al 0232708046

Entdecken Sie auf dem « carrefour du lin » :

-verkaufsausstellung künstlerisches Leinen: Klöppelspitze und kreatives Weben

-sinnesparcours « Les sens du lin » (Die Sinne des Leinens), um die Pflanze, ihren Anbau und ihre Verwendungsmöglichkeiten mithilfe Ihrer 5 Sinne zu entdecken.

-kostenlose Entdeckungsworkshops « Klöppelspitzenweben » mit Annick Lacuisse, « Kreatives Weben Floraya » und « Kreation eines Abzeichens » mit Elise Darteyre nach Anmeldung unter 0232708046

Mise à jour le 2023-06-01 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville