Le Lin en Fête : Shows culinaires Place Général de Gaulle Doudeville, 24 juin 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

Découvrez le Lin en cuisine avec Thibaud Raulic lors d’un show culinaire !.

Samedi 2023-06-24 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-25 11:30:00. .

Place Général de Gaulle

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Discover Linen in the kitchen with Thibaud Raulic during a culinary show!

¡Descubra Linen en la cocina con Thibaud Raulic en un espectáculo culinario!

Entdecken Sie den Lin in der Küche mit Thibaud Raulic bei einer Kochshow!

Mise à jour le 2023-06-01 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville