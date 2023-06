Le Lin en Fête : Exposition artisanale 100%LIN Place Général de Gaulle Doudeville, 23 juin 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

Découvrez le Lin sous toutes ses formes! Lin textile, Lin au mètre, Lin décoratif, Lin bien-être….

Vendredi 2023-06-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:30:00. .

Place Général de Gaulle

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Discover linen in all its forms! Textile linen, Linen by the metre, Decorative linen, Linen for well-being…

Descubra el lino en todas sus formas Lino textil, Lino por metros, Lino decorativo, Lino para el bienestar…

Entdecken Sie Leinen in all seinen Formen! Textil-Leinen, Leinen als Meterware, Dekorations-Leinen, Wellness-Leinen…

Mise à jour le 2023-06-01 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville