Grande fête des Centres de loisirs Place Gay-Lussac Nogent-sur-Oise, 25 août 2023, Nogent-sur-Oise.

Nogent-sur-Oise,Oise

Vendredi 25 août, participez à la grande fête des centres de loisirs sur le thème du cirque. Rendez-vous de 14h à 19h aux abords du service jeunesse, place Gay Lussac à Nogent-sur-Oise. Spectacle de magie, animations, stands de jeux etc. Gratuit, ouvert à tous.

2023-08-25 fin : 2023-08-25 19:00:00. 0 .

Place Gay-Lussac

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France



On Friday August 25, take part in the big circus-themed party organized by the leisure centers. Meet from 2pm to 7pm at the Service Jeunesse, Place Gay Lussac, Nogent-sur-Oise. Magic show, entertainment, games stalls and more. Free, open to all

El viernes 25 de agosto, participe en la gran fiesta circense organizada por los centros de ocio. Cita de 14:00 a 19:00 cerca del servicio de juventud, plaza Gay Lussac de Nogent-sur-Oise. Espectáculo de magia, animaciones, puestos de juegos, etc. Gratuito, abierto a todos

Nehmen Sie am Freitag, dem 25. August, am großen Fest der Freizeitzentren unter dem Motto « Zirkus » teil. Treffpunkt von 14:00 bis 19:00 Uhr in der Umgebung des Jugenddienstes, Place Gay Lussac in Nogent-sur-Oise. Zaubershow, Animationen, Spielstände etc. Kostenlos, für alle offen

Mise à jour le 2023-08-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise