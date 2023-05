Ma Rue Respire place gaviniès, 7 mai 2023, Bordeaux.

Ma Rue Respire Dimanche 7 mai, 10h00 place gaviniès Gratuit

MA RUE RESPIRE : UNE JOURNEE AUTOUR DES ARTS DE LA RUE

7 mai, 7 quartiers, 7 heures et beaucoup d’artistes.

On débarque dans toute la ville le dimanche 7 mai entre 10h et 18h pour une journée autour des arts de la rue.

Au programme : Théâtre de rue, massage, cirque aérien, fresque, musiques, performance gustative, boum, tournoi de bouchon toqué, tatouages éphémères, théâtre immersif, karaoké, tarologie, escapade poétique, concert funk dansé, blindtest… BREF, suffisamment de chose pour que tu trouves chaussure à ton pied.

Le mieux, c’est que tout est gratuit !

Alors, pour les adeptes du samedi soir, fini la gueule de bois du dimanche matin dans son canapé ! Viens te revigorer, juste en bas de chez toi, devant de succulents spectacles.

Pour les adeptes du sport le dimanche matin, enfourchez vos vélos et faites le tour des quartiers investis !

BISOUS

Cet événement vous est proposé par la Ville de Bordeaux et le collectif Toc Toc.

place gaviniès place gaviniès bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

Victor Cazaux