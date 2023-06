NOTRE LÉGENDE D’APRÈS LA LÉGENDE DES SIÈCLES DE VICTOR HUGO place Gautier Chevreuil Brûlon, 22 juillet 2023, Brûlon.

Brûlon,Sarthe

20h entrée au chapeau repli dans l’église en cas de mauvais temps apporter sa chaise ou son coussin.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 21:00:00. .

place Gautier Chevreuil

Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire



8 p.m. Admission by the hat In case of bad weather, bring your own chair or cushion

20.00 h Admisión con sombrero En caso de mal tiempo, traiga una silla o un cojín a la iglesia

20 Uhr Eintritt mit Hut Rückzug in die Kirche bei schlechtem Wetter Stuhl oder Kissen mitbringen

Mise à jour le 2023-06-01 par eSPRIT Pays de la Loire