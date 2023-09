Le village des EQUIDAYS à Bayeux Place Gauquelin Despallières Bayeux, 22 octobre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Les Équidays, la fête du cheval dans le Calvados, reviennent du 21 ou 25 octobre 2023. Le dimanche 22 octobre, Bayeux accueille un village itinérant et une parade en déambulation en coeur de ville. De nombreuses animations sont prévues, rendez-vous place Gauquelin-Despallières entre 14h et 18h30..

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 19:30:00. .

Place Gauquelin Despallières

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Équidays, the Calvados horse festival, returns from October 21 to 25, 2023. On Sunday, October 22, Bayeux will host a roving village and a parade through the heart of the town. Numerous events are planned, including a visit to Place Gauquelin-Despallières between 2 and 6:30 pm.

Équidays, la fiesta del caballo de Calvados, vuelve del 21 al 25 de octubre de 2023. El domingo 22 de octubre, Bayeux acogerá un pueblo ambulante y un desfile por el centro de la ciudad. El desfile tendrá lugar en la plaza Gauquelin-Despallières entre las 14:00 y las 18:30 horas.

Die Équidays, das Pferdefest im Calvados, kehren vom 21. bis 25. Oktober 2023 zurück. Am Sonntag, den 22. Oktober, findet in Bayeux ein Wanderdorf und eine Parade statt, die durch das Herz der Stadt zieht. Es sind zahlreiche Animationen vorgesehen. Treffpunkt ist der Place Gauquelin-Despallières zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité