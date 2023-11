La course des illuminés Place Gaston Oriol Saint-Rambert-d’Albon, 8 décembre 2023, Saint-Rambert-d'Albon.

Saint-Rambert-d’Albon,Drôme

3ème édition de la course des illuminés.

Venez nous rejoindre et participer à la sortie en groupe de 5kms organisée par Footing Rambertois et son partenaire RunSept. Accessible au plus grand nombre et entièrement gratuit..

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Place Gaston Oriol

Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



3rd edition of the illuminated run.

Come and join us for this 5km group outing organized by Footing Rambertois and its partner RunSept. Accessible to all and entirely free of charge.

3ª edición de la carrera iluminada.

Acompáñenos en esta salida en grupo de 5 km organizada por Footing Rambertois y su socio RunSept. Abierta al mayor número de personas posible y totalmente gratuita.

3. Ausgabe des Laufs der Erleuchteten.

Kommen Sie zu uns und nehmen Sie an dem 5 km langen Gruppenausflug teil, der von Footing Rambertois und seinem Partner RunSept organisiert wird. Der Lauf ist für viele zugänglich und völlig kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche