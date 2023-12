Illuminations et fanfare Place Gaston Oriol Saint-Rambert-d’Albon, 1 décembre 2023, Saint-Rambert-d'Albon.

Saint-Rambert-d’Albon,Drôme

Stands des associations, illuminations, arrivée du Père Noël avec la fanfare le Réveil d’Epinouze et les majorettes les Régates..

2023-12-08 18:30:00 fin : 2023-12-08 . .

Place Gaston Oriol

Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Association stalls, illuminations, arrival of Santa Claus with the Réveil d’Epinouze brass band and the Régates majorettes.

Puestos de asociaciones, iluminación, llegada de Papá Noel con la banda de música Réveil d’Epinouze y las majorettes Régates.

Stände der Vereine, Beleuchtung, Ankunft des Weihnachtsmanns mit der Blaskapelle le Réveil d’Epinouze und den Majoretten les Régates.

