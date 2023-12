Noel à Château-Renault Place Gaston Bardet Château-Renault, 4 décembre 2023, Château-Renault.

Château-Renault,Indre-et-Loire

Animations, ateliers, mascottes Disney et Marvel, ferme pédagogique, manège, spectacle sur podium

En présence du Père Noël

Feu d’artifice tiré à 19h30

Animations proposées par la Ville de Château-Renault..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Place Gaston Bardet

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Activities, workshops, Disney and Marvel mascots, educational farm, merry-go-round, podium show

In the presence of Santa Claus

Fireworks display at 7:30 p.m

Activities organized by the Ville de Château-Renault.

Actividades, talleres, mascotas Disney y Marvel, granja educativa, tiovivo, podio espectáculo

En presencia de Papá Noel

Castillo de fuegos artificiales a las 19.30 h

Actividades organizadas por la ciudad de Château-Renault.

Animationen, Workshops, Disney- und Marvel-Maskottchen, pädagogischer Bauernhof, Karussell, Show auf dem Podium

In Anwesenheit des Weihnachtsmanns

Feuerwerk, das um 19.30 Uhr abgefeuert wird

Von der Stadt Château-Renault angebotene Animationen.

Mise à jour le 2023-12-01 par OFFICE CASTELRENAUDAIS