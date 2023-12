Danse Hip Hop Prémices Place Gaston Bardet Château-Renault, 4 décembre 2023, Château-Renault.

Château-Renault,Indre-et-Loire

Cette création contemporaine traite du rapport à l’autre et de l’urgence de reprendre

possession de sa liberté. Le langage de la danse Hip-Hop retranscrit la brutalité d’une

période de vie inédite, attendant le nouveau commencement..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . 12 EUR.

Place Gaston Bardet

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This contemporary creation deals with the relationship with the other and the urgency of regaining one?s freedom

freedom. The language of Hip-Hop dance retranscribes the brutality of an

period of life, waiting for a new beginning.

Esta obra contemporánea aborda la relación con el otro y la urgente necesidad de recuperar nuestra libertad

libertad. El lenguaje de la danza hip-hop transmite la brutalidad de un periodo de la vida sin precedentes, a la espera de un nuevo comienzo

periodo de la vida, a la espera de un nuevo comienzo.

Diese zeitgenössische Kreation handelt von der Beziehung zum Anderen und der Dringlichkeit, sich seine Freiheit zurückzuholen

besitz seiner Freiheit zu ergreifen. Die Sprache des Hip-Hop-Tanzes vermittelt die Brutalität eines neuen Lebensabschnitts

lebensphase, die auf den Neuanfang wartet.

Mise à jour le 2023-11-30 par OFFICE CASTELRENAUDAIS