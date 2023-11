Concert Anthony Fraysse Place Gaston Bardet Château-Renault, 17 novembre 2023, Château-Renault.

Château-Renault,Indre-et-Loire

Sur scène depuis plusieurs années, Anthony Fraysse accompagné de ses musiciens

reprendra les standards des plus grands noms de la chanson française : Johnny Hallyday, Michel Delpech, Amir, Fréro Delavega, Michel Polnareff, Jacques Dutronc, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Julien Doré….

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . 5 EUR.

Place Gaston Bardet

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Anthony Fraysse has been on stage for several years, accompanied by his musicians

will be covering standards by the biggest names in French chanson: Johnny Hallyday, Michel Delpech, Amir, Fréro Delavega, Michel Polnareff, Jacques Dutronc, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Julien Doré…

Anthony Fraysse lleva varios años actuando en los escenarios, acompañado por sus músicos

interpretará estándares de algunos de los grandes nombres de la chanson francesa: Johnny Hallyday, Michel Delpech, Amir, Fréro Delavega, Michel Polnareff, Jacques Dutronc, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Julien Doré…

Anthony Fraysse, der seit mehreren Jahren auf der Bühne steht, wird von seinen Musikern begleitet

wird die Standards der größten Namen des französischen Chansons wiederholen: Johnny Hallyday, Michel Delpech, Amir, Fréro Delavega, Michel Polnareff, Jacques Dutronc, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Julien Doré…

Mise à jour le 2023-11-10 par OFFICE CASTELRENAUDAIS