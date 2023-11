Conte musical La Grenouille Jazz Bouille Place Gaston Bardet Château-Renault, 5 novembre 2023, Château-Renault.

Château-Renault,Indre-et-Loire

L’association Passeport des Arts présentera le conte musical de

« La Grenouille Jazz Bouille ». Les intermèdes musicaux seront

interprétés par les Jeunes Talents de Touraine.

Le conte sera suivi d’un récital marqué par la participation de l’école

de musique Crescendo..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . 0 EUR.

Place Gaston Bardet

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Passeport des Arts association will present the musical tale of

« La Grenouille Jazz Bouille ». The musical interludes will be

performed by the Jeunes Talents de Touraine.

The tale will be followed by a recital featuring the Crescendo music school

crescendo music school.

La asociación Passeport des Arts presentará el cuento musical de

« La Grenouille Jazz Bouille ». Los interludios musicales serán

interpretados por los Jóvenes Talentos de Touraine.

El cuento irá seguido de un recital a cargo de la escuela de música Crescendo

escuela de música.

Der Verein Passeport des Arts präsentiert das musikalische Märchen von

« La Grenouille Jazz Bouille » (Der Frosch Jazz Bouille). Die musikalischen Einlagen werden

von den Jeunes Talents de Touraine vorgetragen.

Im Anschluss an das Märchen findet ein Konzert statt, bei dem die Musikschule Crescendo mitwirkt

musikschule Crescendo.

Mise à jour le 2023-10-30 par OFFICE CASTELRENAUDAIS