théâtre La Petite Robe Bleue Place Gaston Bardet Château-Renault, 27 octobre 2023, Château-Renault.

Château-Renault,Indre-et-Loire

Ce solo théâtral est ancré dans les années 90 et pourtant, il aborde des sujets universels. C’est l’histoire d’une gamine née au mauvais endroit, elle se sent différente de ses parents, et de tout ce qui l’entoure. Elle rêve d’un ailleurs.

Public à partir de 13 ans

Durée : 1h

Tarifs : 12€/9€*/5€.

This theatrical solo is rooted in the 90s, yet tackles universal issues. It’s the story of a kid born in the wrong place, who feels different from her parents and everything around her. She dreams of somewhere else.

Audience 13 and up

Running time: 1 hour

Price: 12/9/5

Este solo teatral tiene sus raíces en los años 90, pero aborda temas universales. Es la historia de una niña nacida en el lugar equivocado, que se siente diferente de sus padres y de todo lo que la rodea. Sueña con otro lugar.

Para mayores de 13 años

Duración: 1 hora

Precio: 12 euros / 9 euros / 5 euros

Dieses Theatersolo ist in den 90er Jahren verwurzelt und spricht dennoch universelle Themen an. Es ist die Geschichte eines Kindes, das am falschen Ort geboren wurde und sich anders fühlt als ihre Eltern und alles um sie herum. Sie träumt von einem anderen Ort.

Publikum ab 13 Jahren

Dauer: 1 Std

Eintrittspreise: 12/9*/5?

