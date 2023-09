Loto Rose – Octobre Rose Place Gaston Bardet Château-Renault, 8 octobre 2023, Château-Renault.

Château-Renault,Indre-et-Loire

LUTTONS CONTRE LE CANCER DU SEIN

Rdv à la salle de la Tannerie de Château-Renault pour le loto rose à 14h dimanche.

Ouverture des portes dès 12h30, buvette et restauration sur place.

De nombreux lots et bons d’achat seront mis en jeu..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Place Gaston Bardet

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



FIGHT AGAINST BREAST CANCER

Meet at the Salle de la Tannerie in Château-Renault for the pink bingo at 2pm on Sunday.

Doors open at 12.30pm, with refreshments and snacks available.

Numerous prizes and vouchers will be up for grabs.

LUCHEMOS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

El domingo, a las 14:00, nos reuniremos en la Sala de la Curtiduría de Château-Renault para jugar al bingo rosa.

Las puertas se abrirán a las 12.30 y habrá refrescos y comida en el lugar.

Se sortearán numerosos premios y vales.

KÄMPFEN WIR GEGEN DEN BRUSTKREBS

Treffpunkt in der Gerbereihalle von Château-Renault für das rosa Lotto am Sonntag um 14 Uhr.

Türöffnung ab 12:30 Uhr, Getränke und Essen vor Ort.

Es gibt zahlreiche Preise und Gutscheine zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-09-16 par OFFICE CASTELRENAUDAIS