Concert Rose – Octobre Rose Place Gaston Bardet Château-Renault, 7 octobre 2023, Château-Renault.

Château-Renault,Indre-et-Loire

Sans réservation

Venez participer au concert BACK TO THE POLICE à la salle de la Tannerie à Château-Renault !

Au profit de l’association Karnet de GG, 10 € l’entrée

20h30 – 23h.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:00:00. 10 EUR.

Place Gaston Bardet

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



No reservation required

Come and take part in the BACK TO THE POLICE concert at the Salle de la Tannerie in Château-Renault!

In aid of GG’s Karnet association, 10? admission

8:30pm – 11pm

Sin reserva previa

Asista al concierto BACK TO THE POLICE en la Sala de la Tannerie de Château-Renault

A beneficio de la asociación Karnet de GG, entrada de 10 ¤

20.30 h – 23.00 h

Ohne Reservierung

Kommen Sie zum Konzert BACK TO THE POLICE in der Salle de la Tannerie in Château-Renault!

Zugunsten des Vereins Karnet de GG, 10 ? Eintritt

20:30 – 23:00 Uhr

