Visites théâtralisées sur textes d’archives Place Gardon Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément.

Cette année, Polysémie contemporaine, le Groupement archéologique du Mâconnais et l’Inrap œuvrent avec la Ville de Mâcon, son musée et ses Archives. Quatre actions, clins d’œil à l’exposition internationale des Beaux-Arts de 1903 et du discours de Léonce Lex (archiviste) pour la remise « des prix de l’École de dessin et d’arts industriels » en 1893 sont organisées :

– une déambulation théâtralisée autour du cours Moreau et du square de la Paix (point de départ Place Gardon) ;

– une présentation archéologique de l’histoire du quartier à l’amphithéâtre Guillemin ;

– une présentation des objets archéologiques issus des dernières fouilles et parcours découverte des œuvres acquises par le musée en 1903, au musée des Ursulines ;

– une exposition d’œuvres contemporaines d’anciens élèves de l’École régionale des Beaux-Arts de Mâcon, à l’Hôtel de ville.

Place Gardon Place Gardon, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Point de départ de nos promenades théâtralisées des Journées européennes du patrimoine 2023. Cette place se trouvait anciennement devant la porte Saint-Antoine (quartier nord de Mâcon) à l'époque où les remparts ceinturaient la ville, au débouché de la route royale de Paris. C'était un espace marécageux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

