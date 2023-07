Marché de Villars Place Gambetta Villars, 1 janvier 2023, Villars.

Villars,Loire

Un marché de village, de produits alimentaires et de producteurs, où il fait bon vivre !

Que des produits frais et de qualité !.

2023-01-01 fin : 2023-12-31 . .

Place Gambetta

Villars 42390 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A village food and farmers’ market where life is good!

Only fresh, quality products!

Un mercado de alimentos y agricultores donde se vive bien

Todo productos frescos y de calidad

Ein Dorfmarkt mit Lebensmitteln und Erzeugern, auf dem es sich gut leben lässt!

Nur frische und qualitativ hochwertige Produkte!

Mise à jour le 2023-06-29 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès