Téléthon Place Gambetta Tulle, 9 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Les bénévoles se mobilisent cette année encore à Tulle. Une édition sportive avec de nombreuses dé monstrations (haltérophilie, gymnastique, cyclisme..) De nombreuses associations seront présentes pour animer le village et vendre des gourmandises sucrées ou salées au profit de l’AFM..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place Gambetta

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Volunteers are out in force again this year in Tulle. A sporting edition with numerous demonstrations (weightlifting, gymnastics, cycling…) Numerous associations will be present to enliven the village and sell sweet and savory treats in aid of the AFM.

Este año, los voluntarios volverán a estar presentes en Tulle. Será un acontecimiento deportivo, con numerosas demostraciones (halterofilia, gimnasia, ciclismo, etc.). Numerosas asociaciones estarán presentes para animar el pueblo y vender golosinas dulces y saladas a beneficio de la AFM.

Die Freiwilligen mobilisieren sich auch dieses Jahr wieder in Tulle. Zahlreiche Vereine werden anwesend sein, um das Dorf zu beleben und süße oder salzige Leckereien zugunsten der AFM zu verkaufen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze