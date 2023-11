Marché hebdomadaire de Sainte-Foy-La-Grande Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande, 18 novembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Tous les samedis matins, venez découvrir l’un des 100 plus beaux marchés de France ! Située à la croisée des départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, Sainte-Foy-La-Grande, bastide du XIIIème siècle, vous offre un marché d’exception où vous retrouverez la générosité et les saveurs des produits de nos terroirs..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 13:00:00. .

Place Gambetta

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every Saturday morning, come and discover one of the 100 most beautiful markets in France! Situated at the crossroads of the Gironde, Lot-et-Garonne and Dordogne departments, Sainte-Foy-La-Grande, a 13th century bastide, offers you an exceptional market where you will find the generosity and the flavours of the products of our terroirs.

Todos los sábados por la mañana, venga a descubrir uno de los 100 mercados más bonitos de Francia Situada en la encrucijada de los departamentos de Gironda, Lot-et-Garonne y Dordoña, Sainte-Foy-La-Grande, una bastida del siglo XIII, le ofrece un mercado excepcional donde encontrará la generosidad y los sabores de nuestros productos locales.

Jeden Samstagvormittag können Sie einen der 100 schönsten Märkte Frankreichs besuchen! Sainte-Foy-La-Grande, eine Bastide aus dem 13. Jahrhundert, liegt an der Kreuzung der Departements Gironde, Lot-et-Garonne und Dordogne und bietet Ihnen einen außergewöhnlichen Markt, auf dem Sie die Großzügigkeit und den Geschmack der Produkte aus unserer Region wiederfinden werden.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT du Pays Foyen