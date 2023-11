Les Rencontres de la Petite Enfance Place Gambetta Sabres, 17 novembre 2023, Sabres.

Sabres,Landes

Rendez vous à Sabres pour la 1ere édition des Rencontres de la Petite Enfance organisée dans le cadre des actions Enfance Jeunesse menées par la Communauté de communes Coeur Haute Lande..

2023-11-17 fin : 2023-11-18 . EUR.

Place Gambetta Salle des fêtes

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join us in Sabres for the 1st edition of the « Rencontres de la Petite Enfance », organized as part of the « Enfance Jeunesse » program run by the Communauté de communes Coeur Haute Lande.

Acompáñenos a Sabres a los I Encuentros de la Pequeña Infancia, organizados en el marco de las iniciativas Infancia y Juventud de la Communauté de communes Coeur Haute Lande.

In Sabres fand die erste Ausgabe der « Rencontres de la Petite Enfance » statt, die im Rahmen der Aktionen für Kinder und Jugendliche der Communauté de communes Coeur Haute Lande organisiert wurde.

