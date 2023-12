NOËL TRADITIONNEL – NADAL À PÉZENAS Place Gambetta Pézenas, 1 décembre 2023, Pézenas.

Pézenas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01

fin : 2023-12-23

Une invitation à flâner dans les rues piscénoises, pour découvrir les échoppes d’artisans d’art, les illuminations du cœur de ville, les vitrines décorées des commerçants et se préparer aux fêtes de fin d’année.

Nadal à Pézenas, l’authenticité d’un Noël traditionnel !.

Nadal à Pézenas : des animations de rues, des spectacles, marchés de Noël et balades du Père Noël en calèche vous sont proposés pour vivre en grand la magie de Noël à Pézenas !

Voici le programme !

– Illuminations du cœur de ville et magie des chalets de Noël

Dès le 1 er décembre dans tout le cœur de ville toutes les rues sont illuminées pour faire briller les yeux des petits et des grands !

Les chalets de Noël vous proposent des scènes enchantées sur la Place des Etats du Languedoc et Cour d’honneur de la Mairie

– La Maison du Père Noël et Galerie du Santonnier – du samedi 2 décembre au samedi 6 janvier

Galerie éphémère 4 rue Jean-Jacques Rousseau

Les samedis et dimanches de 10h–12h30/15h-18h30 / Les mercredis de 15h à 18h30

À partir du mardi 19 décembre ouverture tous les après-midis de 15h-18h30

Avec la présence du Père Noël du 16 au 24 décembre

Fermeture les lundis

– Foire aux saveurs

Samedi 9 décembre rue Conti de 9h à 18h

Produits artisanaux et locaux pour vos repas et cadeaux de Noël !

– Concert de noël

Dimanche 10 décembre à 17h

Concert de noël de l’Ensemble Vocal de Pézenas à la Collégiale St Jean

– Foire aux livres et contes de Noël

Samedi 16 décembre rue Conti de 9h à 18h – Avec la présence d’un conteur

Organisé par l’association des Commerçants de la Rue Conti

– À la découverte des 13 desserts

Les samedis 9, 16 et 23 décembre de 15h à 19h et les dimanches 10 et 17 décembre de 9h à 19h sur la Place de la République

La Calandreta dels Polinets propose à la vente les 13 desserts traditionnels de Nadal dont la fameuse pompe à l’huile

– Grande parade de Noël

Samedi 16 décembre en centre-ville à 17h30

Grande parade enchantée de Noël dans tout le centre-ville

Avec la participation des écoles de danse de Pézenas et des élèves de l’Ecole Intercommunale de Musique en Pays de Pézenas.

– Marché de Noël

Dimanche 17 décembre en centre-ville de 9h à 19h

Animations et restauration sur place

Organisé par l’association des Commerçants Les vitrines de Pézenas

– Café lyrique enchanté de Pézenas Enchantée

À la Gare du Nord Dimanche 17 décembre à 17h

– Parade des Pères Noël en Solex

Dimanche 17 décembre à 11h en cœur de Ville

– Pegolada e Cacha Fuoc

Mardi 19 décembre en centre-ville à 17h30

Rendez-vous à l’hôpital rue Henri Reboul

Balade musicale à la lumière des lanternes avec le groupe Carabena et la Joyeuse Gravité

– Christmas Carol

Mercredi 20 décembre à 18h30 à l’Eglise Sainte-Ursule

– Spectacle son et lumière : la magie de Noël !

Vendredi 22 et samedi 23 décembre place Gambetta de 18h30 à 20h

– Sortie du Poulain

Vendredi 22 décembre en centre-ville à 17h30

Dans sa robe rouge et blanche, le Poulain déambulera dans tout le centre-ville

.

Place Gambetta

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE