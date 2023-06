Randonnée / Marche Nordique Cap 33 à Paillet Place Gambetta Paillet, 29 juillet 2023, Paillet.

Paillet,Gironde

Découvertes gratuites à Paillet !

Randonnée Marche nordique* (29/07 et 12/08) 9h30-11h30  Paillet, Parvis de la Mairie (uniquement sur réservation 07 76 11 41 07, de 9h à 12h le mardi, jeudi et vendredi place limitée).

Place Gambetta

Paillet 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Free discoveries in Paillet!

Nordic Walking* (July 29 and August 12) 9:30am-11:30am ? Paillet, Parvis de la Mairie (by reservation only 07 76 11 41 07, from 9am to 12pm on Tuesdays, Thursdays and Fridays – limited space)

Descubrimientos gratuitos en Paillet

Marcha nórdica* (29/07 y 12/08) 9.30-11.30 h ? Paillet, Parvis de la Mairie (previa reserva 07 76 11 41 07, de 9h a 12h los martes, jueves y viernes, plazas limitadas)

Kostenlose Entdeckungen in Paillet!

Wanderung Nordic Walking* (29/07 und 12/08) 9.30-11.30 Uhr ? Paillet, Parvis de la Mairie (nur mit Reservierung 07 76 11 41 07, von 9 bis 12 Uhr am Dienstag, Donnerstag und Freitag begrenzter Platz)

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Cadillac-Podensac