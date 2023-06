Concert Ayla Millesen Place Gambetta Paillet Paillet Catégories d’Évènement: Gironde

Paillet Concert Ayla Millesen Place Gambetta Paillet, 16 juin 2023, Paillet. Paillet,Gironde Concert gratuit de musique pop rock.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-17 23:30:00. EUR.

Place Gambetta

Paillet 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Free pop rock concert Concierto gratuito de pop rock Kostenloses Pop-Rock-Konzert Mise à jour le 2023-06-09 par OT Cadillac-Podensac Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Paillet Autres Lieu Place Gambetta Adresse Place Gambetta Ville Paillet Departement Gironde Lieu Ville Place Gambetta Paillet

Place Gambetta Paillet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paillet/

Concert Ayla Millesen Place Gambetta Paillet 2023-06-16 was last modified: by Concert Ayla Millesen Place Gambetta Paillet Place Gambetta Paillet 16 juin 2023