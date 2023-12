L’Esprit de Noël : Balade en Calèche à Montreuil Place Gambetta Montreuil, 20 décembre 2023, Montreuil-sur-Mer.

Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20

fin : 2023-12-30

.

Promenade en calèche dans la ville

-Les mercredis 20 et 27 décembre

-Les samedis 23 et 30 décembre

De 14h30 à 18h30

——————————–

Découverte de Montreuil-sur-Mer, son patrimoine, ses boutiques et sa féérie de Noël !

Deux départs sont prévus :

– En Ville Basse, à la Gare : 14h30 et 15h15

– En Ville Haute, Place Gambetta : 16h15, 17h et 17h40

Manifestation dans le cadre de l’Esprit de Noël

Crédit : Ville de Montreuil-sur-Mer

Retrouvez toute la programmation à télécharger sur la droite de votre écran.

.

Place Gambetta

Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-01 par Pas-de-Calais Tourisme