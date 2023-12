Cérémonie des voeux Place Gambetta Montbard, 6 janvier 2024, Montbard.

Montbard Côte-d’Or

Début : 2024-01-06 18:00:00

fin : 2024-01-06

Laurence Porte, Maire de Montbard et le conseil municipal vous convient à la cérémonie des voeux du nouvel an.

Samedi 6 janvier 2024 à 18h à l’espace Paul Eluard.

Pour chacun, des voeux de prospérité dans ses projets et l’assurance que la solidarité demeure au coeur des engagements municipaux.

Place Gambetta Salle Paul Eluard

Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



