Festival de la Sainte Barbe – Gueules noires Place Gambetta Liévin Catégories d’Évènement: Liévin

Pas-de-Calais Festival de la Sainte Barbe – Gueules noires Place Gambetta Liévin, 3 décembre 2023, Liévin. Liévin,Pas-de-Calais Cie Rentrez dans l’art.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Place Gambetta

Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Cie Rentrez dans l’art Cie Rentrez dans l’art Cie Rentrez dans l’art Mise à jour le 2023-10-05 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Liévin, Pas-de-Calais Autres Lieu Place Gambetta Adresse Place Gambetta Ville Liévin Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Place Gambetta Liévin latitude longitude 50.419938;2.77836

Place Gambetta Liévin Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lievin/