Le village de Noël Place Gambetta La Teste-de-Buch, 16 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Le Village de Noël de La Teste de Buch fera son grand retour en décembre 2023, un lieu magique où la féérie des fêtes prendra vie du 16 au 31 décembre, de 11h à 20h, sur la Place Gambetta.

Le Père Noël fera sa traditionnelle et tant attendue arrivée sur le Port Ostréicole le 16 décembre à 17h30, pour se rendre à bord d’un petit train jusqu’au Centre-Ville.

Une piste de patins à roulettes remplacera la patinoire, promettant des moments de glisse sensationnels et des pirouettes pour toute la famille.

Au fil des jours, la Place Gambetta s’animera : spectacles des associations locales, illuminations, sensations sur la piste de luge et groupes de musique.

Le Village ouvrira ses portes pour des soirées exceptionnelles, des nocturnes les 16, 22, 23, 29 et 30 décembre, à ne pas manquer jusqu’à 22h.

2 feux d’artifices exceptionnels auront lieu les 16 et 30 décembre à l’occasion des nocturnes !.

2023-12-16 fin : 2023-12-31 20:00:00. EUR.

Place Gambetta

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Teste de Buch’s Christmas Village will be back in December 2023, a magical place where the magic of the festive season will come to life from December 16 to 31, from 11am to 8pm, on Place Gambetta.

Santa Claus will make his traditional and long-awaited arrival at the Port Ostréicole on December 16 at 5:30 p.m., riding a little train to the town center.

A roller-skating rink will replace the ice-skating rink, promising sensational moments of sliding and spinning for the whole family.

As the days go by, Place Gambetta will come alive with shows by local associations, illuminations, thrills on the toboggan run and live bands.

The Village will open its doors for exceptional evenings, with nocturnes on December 16, 22, 23, 29 and 30, not to be missed until 10pm.

2 exceptional fireworks displays on December 16 and 30!

La Aldea Navideña de La Teste de Buch volverá en diciembre de 2023, un lugar mágico donde la magia de las fiestas cobrará vida del 16 al 31 de diciembre, de 11:00 a 20:00 horas, en la plaza Gambetta.

Papá Noel hará su tradicional y esperada llegada al Port Ostréicole el 16 de diciembre a las 17.30 h, y tomará un trenecito hasta el centro de la ciudad.

Una pista de patinaje sustituirá a la pista de hielo, prometiendo sensacionales momentos de deslizamiento y giros para toda la familia.

A medida que pasen los días, la plaza Gambetta cobrará vida con espectáculos de asociaciones locales, iluminación, emociones fuertes en la pista de trineo y bandas en directo.

El Village abrirá sus puertas para unas veladas excepcionales, con nocturnas los días 16, 22, 23, 29 y 30 de diciembre, que no podrá perderse hasta las 22:00 horas.

los días 16 y 30 de diciembre, coincidiendo con las veladas nocturnas, tendrán lugar dos espectáculos pirotécnicos excepcionales

Das Weihnachtsdorf von La Teste de Buch wird im Dezember 2023 zurückkehren, ein magischer Ort, an dem der Zauber der Festtage vom 16. bis 31. Dezember von 11 bis 20 Uhr auf dem Place Gambetta zum Leben erweckt wird.

Der Weihnachtsmann wird seine traditionelle und lang ersehnte Ankunft am 16. Dezember um 17:30 Uhr am Austernhafen feiern und mit einem kleinen Zug ins Stadtzentrum fahren.

Eine Rollschuhbahn wird die Eisbahn ersetzen und verspricht sensationelle Rutschmomente und Pirouetten für die ganze Familie.

Im Laufe der Tage wird der Place Gambetta belebt: Aufführungen lokaler Vereine, Beleuchtung, Nervenkitzel auf der Rodelbahn und Musikgruppen.

Das Club-Resort öffnet seine Türen für außergewöhnliche Abende, Nachtveranstaltungen am 16., 22., 23., 29. und 30. Dezember, die Sie sich bis 22 Uhr nicht entgehen lassen sollten.

2 außergewöhnliche Feuerwerke werden am 16. und 30. Dezember anlässlich der Nachtveranstaltungen stattfinden!

Mise à jour le 2023-09-22 par OT La Teste-de-Buch