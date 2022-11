Alice dans les rues de La Talaudière Place Gambetta, La Talaudière La Talaudière Catégories d’évènement: La Talaudière

Alice dans les rues de La Talaudière
Samedi 10 décembre, 17h30
Place Gambetta, La Talaudière

gratuit

Un jour, Alice voit passer un lapin avec une montre. Elle se lance à sa poursuite en compagnie du public. Ici commencent les aventures au Pays des Merveilles : chute interminable, potion pour grandir, mare de larmes, chat du Cheshire, thé chez les fous, et partie de croquet chez la Reine… Tout le monde connaît l'histoire, mais ici, elle arrive pour de vrai, et quand le Lapin Blanc vient à passer, c'est tout le public qui le poursuit ! Spectacle de la Cie Les Anthropologues dans le cadre de la Fête de rue de La Talaudière

2022-12-10T17:30:00+01:00

2022-12-10T18:30:00+01:00

