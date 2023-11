Chants de Noël Place Gambetta Eymet, 20 décembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

L’opportunité pour tous de rejoindre la chorale après l’office religieux, pour célébrer la saison avec des chants de Noël avec du vin chaud et d’autres rafraîchissements.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Place Gambetta

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An opportunity for all to join the choir after the church service, to celebrate the season with carols, mulled wine and other refreshments

Una oportunidad para que todos se unan al coro después del servicio religioso, para celebrar la temporada con villancicos, vino caliente y otros refrescos

Die Gelegenheit für alle, sich nach dem Gottesdienst dem Chor anzuschließen, um die Jahreszeit mit Weihnachtsliedern bei Glühwein und anderen Erfrischungen zu feiern

Mise à jour le 2023-11-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides