Brocante Place Gambetta Eymet, 26 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Venez chiner meubles, bibelots, argenterie… lors de cette brocante, réservée aux professionnels, organisée dans la bastide au cœur du village.

Elle aura lieu chaque dernier dimanche du mois de janvier à mai.

Vous pourrez déjeuner dans les restaurants du village..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Place Gambetta

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come to hunt for furniture, trinkets, silverware… during this flea market, reserved to the professionals, organized in the bastide in the heart of the village.

It will take place every last Sunday of the month from January to May.

You will be able to have lunch in the restaurants of the village.

Venga a encontrar muebles, curiosidades, platería… en este mercadillo, reservado a los profesionales, organizado en la bastida, en el corazón del pueblo.

Se celebra el último domingo de cada mes, de enero a mayo.

Puede almorzar en los restaurantes del pueblo.

Auf diesem Flohmarkt, der nur für Gewerbetreibende zugänglich ist, werden in der Bastide im Herzen des Dorfes Möbel, Nippes und Silberwaren angeboten.

Er findet von Januar bis Mai an jedem letzten Sonntag des Monats statt.

Sie können in den Restaurants des Dorfes zu Mittag essen.

Mise à jour le 2023-09-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides